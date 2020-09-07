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9:35   7 Сентября 2020
Политика

Кипрская газета Politis обнародовала список граждан с "золотыми паспортами"

Кипрская газета Politis обнародовала список граждан с "золотыми паспортами"

Газета Politis представила перечень 34 обладателей "золотых паспортов", которые стали гражданами республики в обмен на инвестиции в период с 2008 по 2012 годы.

Список содержит имена граждан России, Сирии и Украины. Основатель группы компаний "Вид" Алексей Ушамирский, бывший сенатор от Чувашии Леонид Лебедев и заместитель председателя Внешэкономбанка Михаил Кузовлев являются владельцами кипрских паспортов.

Глава Кипра Никос Анастасиадис сообщал, что власти республики намерены лишить гражданства семерых обладателей "золотых паспортов". Он указал на "лазейки и недоработки" в соответствующей программе, пишет РИА Новости.

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Автор: Руслан Неглинный
#украина #паспорт #Politis

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