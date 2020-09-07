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9:22   7 Сентября 2020
Политика

Киев раскритиковал заявление Фокина об особом статусе Донбасса

Киев раскритиковал заявление Фокина об особом статусе Донбасса

Бывший премьер-министр Украины, член делегации страны по Донбассу Витольд Фокин предложил присвоить региону особый статус, однако столкнулся с жесткой критикой со стороны соотечественников, сообщают СМИ.

Фокин после своего заявления о Донбассе пополнил список портала "Миротворец" в качестве "провокатора" и был вызван в Верховную раду. Офис президента Украины отстранился от своего представителя, пишет РИА Новости.

Партия бывшего главы Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" потребовала отозвать Фокина. Экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов настаивал на возбуждении уголовного дела против члена делегации.

"Царьград" также сообщал, что Украина, Россия и ОБСЕ достигли новых договоренностей.

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Автор: Яна Либерман
#донбасс #украина #Витольд Фокин

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