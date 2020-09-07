Полиция Сибири готова помочь ФРГ расследовать инцидент с Навальным

Сибирская транспортная полиция заявила о готовности оказать правовую поддержку коллегами из ФРГ с расследованием ухудшения самочувствия блогера Алексея Навального. Об этом заявил представитель УТ МВД РФ по СФО Сергей Потапов.

Он отметил, что запрос об оказании правовой помощи правоохранительным органам Германии в расследовании инцидента с Навальным был отправлен в "компетентные органы" еще 27 августа 2020 года, передает ТАСС.

"К сожалению, правоохранительные органы Германии пока не предоставили никакого ответа", — уточнил он.

Он подчеркнул, что если Германия предоставит запрашиваемую информацию, в транспортной полиции Сибири готовы заняться тщательной проверкой.

Блогер Алексей Навальный был в срочном порядке госпитализирован в Омске, после того как ему стало плохо на борту самолета, выполнявшего рейс из Томска в Москву. После стабилизации его состояния, омские врачи согласовали транспортировку пациента в берлинскую клинику Charite, где он находится в состоянии комы по сей день. Позже правительство ФРГ заявило, что в организме Навального было якобы обнаружено вещество из группы "Новичок", однако никаких доказательств предоставлено не было.