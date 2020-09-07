- Сатановский рассказал, какие территории может присоединить к себе Россия 

Бывшие светские республики и страны Восточной Европы, занявшие в последнее время заняли такую активную антироссийскую позицию, должны отдать Москве все территории, которые в свое время им прирезал Сталин, а сами остаться в границах своего национального ядра, в этом и будет заключаться историческая справедливость.

Об этом в своем авторском Telegram-канале «АРМАГЕДДОНЫЧ» пишет известный российский политолог Евгений Сатановский, комментируя недавно высказанное главой ЛДПР Владимиром Жириновским предложение к Литве, вернуть Белоруссии Вильнюс и Клайпеду, «прирезанные» ей Сталиным.

Раз уж Литва заняла такую десоветизированную, антирусскую и антироссийскую позицию, и тем более раз она решила «по самые уши» влезть в белорусский кризис, может быть она хочет вернуть Минску бывшие белорусские территории, цитирует политолог лидера Либерально-демократической партии России.

«А то жить они хотят, выкаблучиваясь, как при Речи Посполитой, и всем соседям гадить, но в границах, полученных, когда в составе СССР мирно пребывали союзной советской социалистической республикой, — продолжает Сатановский. — Со всеми теми мощностями, промышленными и инфраструктурными, которые им за счёт Союза построили. Эксплуатируя их почём зря, не платя за них никому — зато им все платят, и делая вид, что так и надо».

Идея призвать Литву вернуть территории, полученные от Советского Союза, по его словам, здоровая и емкая, как и многие другие идеи Владимира Жириновского. И касаться эта идея должна не одной только Литвы, а всей Восточной Европы, которая свои нынешние границы получила от СССР.

А тот факт, что эти границы были закреплены в 1970-х годах Хельсинской декларацией о нерушимости границ, так цена тем соглашениям уже давно обнулилась, и стала даже меньше нуля, рассуждает Сатановский.

«СССР есть? Югославия? ГДР и Западный Берлин где? И тут не только СЭВ и «Варшавский договор» накрылись медным тазом, но и с ЕС после «брекзита»* большой вопрос, — напомнил политолог. — Да и НАТО, насколько можно судить, вечное пребывание на политической ландшафтной карте этого мира не гарантировано. Ну и, чего тогда Литве кочевряжиться? Она вообще, кто?!».

Ясное дело, продолжает политолог, что «мутить воду у соседа», чтобы что-нибудь у него отрезать – это святое дело, а когда наоборот, отрезать что-то могут у тебя – это уже агрессия, и так было всегда.

«Пока мы им земли давали, мы хорошие были. А как от нас вся эта сволота сепаратистская отложилась, полагая, что их теперь американцы с немцами, если что, закрышуют, сразу плохие стали. А Лукашенко и вообще оказался диктатор», — подчеркивает Сатановский.

Пока Литва через порт Клайпеды переправляла белорусские грузы в Европу, Лукашенко был для нее партнер и сосед, но как только ей поступила команда от новых хозяев, президент Белоруссии сразу превратился в «тирана и нерукопожатого гада», которого надо гнать и вводить против него санкции, поддерживая при этом всех, кто против него до тех пор, пока они не захватят власть в Минске.

«Прав Жириновский. Как обычно бывает он прав, хоть и груб, как всегда. Недипломатичен, прям и конкретен, как удар топором по голове. Но, может быть, только так с ними всеми и надо разговаривать? И с европейцами. И с американцами. А уж с нашими бывшими, с постсоветского пространства и из Восточной Европы…», — согласился Сатановский с идеей лидера ЛДПР.

При этом он отметил, что эта идея должна распространяться не только на Литву, а на все страны, получившие подарки от Сталина, в первую очередь, на Украину с Польшей, потом – на Грузия, Молдавию, Литву, Эстонию, и вех прочих «антимосковских ребят».

«Мы все это найдем, куда девать. Что себе обратно прирежем. Что соседям, типа Белоруссии, попользоваться дадим. Не нравится? А что так? – выдвигает встречную идею Сатановский в заключение своих рассуждений. — Есть у каждого из вас его национальное ядро? Есть. На Украине — Гуляй-Поле. Ну, в его пределах и оставайтесь. В чем и будет состоять истинная историческая справедливость. Такая хорошая идея… Подумайте, ребята! Хотя бы в Литве. Вам понравится».

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