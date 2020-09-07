Трое взрослых и восемь детей потерялись во время горной прогулки в Сочи

Спасатели МЧС проводят поиски туристов, которые потерялись в горах вблизи Сочи. Среди пропавших трое взрослых и восемь детей в возрасте от девяти до 16 лет.

Туристы отправились в горы в минувшее воскресенье. Они решили пойти к озеру, но перестали выходить на связь. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы. Их путь начался с поселка Эсто-Садок в Адлерском районе Сочи. Они пошли в сторону озера, которое находится недалеко от Роза Пик на южном склоне Роза Хутор.

Спасатели выдвинулись на поиски туристов рано утром. К поисковым работам привлечены 64 человека и 12 единиц техники. Из них от МЧС 16 спасателей и пять единиц техники.