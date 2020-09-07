Ученые из Новосибирска подготовят курс лекций о коронавирусе для волонтеров

Исследователи Института химической биологии и фундаментальной медицины (ИХБФМ) СО РАН, НГУ и центра "Вектор" разработают видеокурс лекций о COVID-19. Об этом рассказала младший научный сотрудник ИХБФМ СО РАН Елена Дмитриенко.

Подготовительный курс распространят среди волонтеров Новосибирской области, которые помогают бездомным, ухаживают за тяжело больными. Как сообщила Дмитриенко, в сознании населения существует множество недостоверной информации о вирусе, его воздействии на человеческий организм и последствиях инфицирования, передает ТАСС.

"Это очень важная социальная тематика. Мы будем создавать курс из нескольких просвещающих лекций с привлечением ведущих специалистов", — отметила эксперт.

Курс будет состоять из пяти лекций, которые расскажут об истории появления COVID-19, его строении на молекулярном уровне, диагностике, средствах защиты и вакцине. Авторами образовательной программы станут молодые сотрудники Института химической биологии и фундаментальной медицины Сибирского отделения Российской академии наук (ИХБФМ СО РАН), НГУ, ГНЦ ВБ "Вектор".