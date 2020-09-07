Названы наиболее пострадавшие из-за пандемии сферы бизнеса в Петербурге

Аналитики ИТ-компании "Эвотор" выяснили, какие сферы бизнеса в Петербурге недополучили больше денег в августе по сравнению с прошлогодними показателями. Оказалось, что рестораны занимают здесь далеко не первое место.

Прибыль рестораторов в августе упала всего на 13%. Это связано со спросом петербуржцев, которые во время действия ограничительных мер успели заскучать без кафе и ресторанов. Информацией об этом поделилось РБК.

Хуже дела обстоят у пекарен. Их доходы в последнем месяце лета снизились на 25%. Музеи потеряли 29% прибыли, а билетные кассы — 34%. Больше всего пострадали туристические фирмы. Их заработок сократился на 44%.