Российский минтай активно вытесняет китайскую рыбу с рынка РФ

Доля китайского минтая на российском рынке продолжает уменьшаться. Импорт рыбного филе из КНР за последние годы упал почти в три раза. Его успешно вытесняет отечественный продукт, рассказали в Ассоциации добытчиков минтая (АДМ).

Объем импорта филе минтая из КНР по итогам 2019 года составил пять тысяч тонн. В 2013 году его доля на российском рынке была в 2,5 раза больше. Информацией об этом поделилось РИА Новости.

Российская продукция морской заморозки, по словам президента АДМ Алексея Буглака, успешно конкурирует с импортом. Отечественному продукту приходится непросто. Накаченное водой китайское филе стоит примерно 130-140 рублей. Цена российского минтая высокого качества составляет около 205 рублей. Тем не менее динамика по вытеснению рыбы из КНР с рынка РФ сохраняется в 2020 году, подчеркнул Буглак.