Лондон назвал возможным заключение торговой сделки с ЕС

Соглашение о свободной торговле между Великобританией и Евросоюзом еще возможно, однако при условии переосмысления ЕС своей позиции относительно условий сделки. Подробнее об этом рассказал премьер-министр Борис Джонсон.

Он заявил, что заключение договоренностей между сторонами еще достижимо и для реализации намерений Лондон готов усердно работать. По словам политика, власти Великобритании на протяжении всего сентября будут добиваться соответствующего и разумного соглашения. Однако Соединенное Королевство не исключает вероятность срыва переговоров, сообщает ТАСС.

"Но ради достижения этой цели мы не можем поступиться тем, что лежит в основе независимости государства, и не будем этого делать", — заявил Джонсон.

Заявление премьер-министра было обнародовано недавно в преддверии заключительной стадии переговоров Великобритании и Бельгии. Мероприятие стартует 8 сентября.