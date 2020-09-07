Выявлено более 27 млн случаев COVID-19 в мире

Количество заболевших коронавирусной инфекцией в мире на сегодняшний день составляет 27 002 224 человек. Случаи заболевания COVID-19 зафиксированы в 205 странах.

По информации американского Университета Джонса Хопкинса, всего от осложнений коронавируса умерли 882 053 человека, побороли болезнь 18 054 580 пациента. Наибольшее количество заражений зарегистрировано в США (6 275 614 человек), далее расположилась Бразилия (4 137 521 пациента), на третьей строчке Индия (4 113 811 жителя), передает ТАСС.

В России по состоянию на 6 сентября выявлено 1 025 505 заболевших, более 800 тысяч пациентов выздоровели, 17 820 умерли. Об этом свидетельствуют данные портала стопкоронавирус.рф.