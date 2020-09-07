ООН назвала ответственных за обеспечение водой жителей Крыма

Россия и Украина должны обеспечивать население Крыма чистой питьевой водой. Об этом заявила официальный представитель управления Верховного комиссара ООН по правам человека Элизабет Тросселл.

Она отметила, что обеспечение людей чистой питьевой водой является признанным Генеральной Ассамблеей ООН необходимым правом человека, передает РИА Новости. Тросселл уточнила, что основная ответственность за обеспечения крымчан водой должна лежать на России. При этом Украина должна "поддерживать осуществление экономических, социальных и культурных прав" в регионе.

До воссоединения Крыма с Россией, 85% потребностей полуострова в пресной воде обеспечивалось Украиной. После возвращения региона в состав РФ Незалежная в односторонне порядке полностью прекратила подачу воды. До настоящего времени, крымчане получали ее из водохранилищ естественного наполнения.