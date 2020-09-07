Роскосмос предложил альтернативный вариант утилизации отходов

Твердотельные бытовые отходы (ТБО) можно уничтожать с помощью плазмотронов, которые используются в космической отрасли. Об этом сообщил директор Центра им. Келдыша Владимир Кошлаков.

Он отметил, что Центр уже ведет работу по созданию комплекса для сжигания ТБО на основе плазмотронов. На данный момент вопрос о введении данной системы в эксплуатацию обсуждается с властями Нижнего Новгорода, передает ТАСС.

Директор Центра им. Келдыша уточнил, что уничтожение ТБО с помощью плазмотронов позволит создать замкнутую систему, в которой вырабатываемый при сжигании газ будет вращать турбины и выделять энергию.