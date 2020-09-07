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4:08   7 Сентября 2020
Экономика

Центробанк РФ назвал причину аннулирования заявок на кредитные каникулы

Центробанк РФ назвал причину аннулирования заявок на кредитные каникулы

Российские банки аннулировали примерно 15 тысяч заявок на кредитные каникулы к 26 августа. В Центробанке объяснили причину отказов.

Граждане РФ должны были предоставить документы, подтверждающие право на льготу, в течение 90 дней. Еще один месяц им давался в случае непредвиденных обстоятельств. Информацией об этом поделились "Известия".

"Большинство россиян обращались за каникулами в первой половине апреля, и максимум к августу они должны были направить кредиторам все необходимые документы, иначе каникулы отменялись", – подчеркнули в Центробанке.

Закон, дающий право на кредитные каникулы, был принят 3 апреля. Им могли воспользоваться те россияне, чей доход сократился более чем на 30 процентов.

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Автор: Василий Пименов
#кредит #центробанк #кредитные каникулы

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