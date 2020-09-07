Центробанк РФ назвал причину аннулирования заявок на кредитные каникулы

Российские банки аннулировали примерно 15 тысяч заявок на кредитные каникулы к 26 августа. В Центробанке объяснили причину отказов.

Граждане РФ должны были предоставить документы, подтверждающие право на льготу, в течение 90 дней. Еще один месяц им давался в случае непредвиденных обстоятельств. Информацией об этом поделились "Известия".

"Большинство россиян обращались за каникулами в первой половине апреля, и максимум к августу они должны были направить кредиторам все необходимые документы, иначе каникулы отменялись", – подчеркнули в Центробанке.

Закон, дающий право на кредитные каникулы, был принят 3 апреля. Им могли воспользоваться те россияне, чей доход сократился более чем на 30 процентов.