Российский интернет опустился в рейтинге стабильности на две позиции

Россия, по итогам 2019 года, потеряла свое 11-е место в рейтинге стран с самым устойчивым интернетом. Государство заняло 13-е место, значится в отчете компании Qrator Labs.

Эксперты предполагают, что причинами ухудшения позиции являются постоянное укрупнение рынка интернет-операторов, а также медленный переход РФ к протоколам IPv6. При этом часть участников рынка не видят острой необходимости в переходе на новые протоколы, передает "Комерсантъ"

Тройку лидеров по стабильности интернета заняли Бразилия, Германия и Швейцария. При составлении рейтинга учитывались наиболее значимые операторы, отключение которых грозит потерей глобальной доступности определенного национального сегмента. В России данным оператором традиционно выступает Ростелеком, чей сбой сопоставим с отключением 5,08% сетей интернета РФ.