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3:07   7 Сентября 2020
Общество

Российских пенсионеров предупредили о новом законопроекте

Российских пенсионеров предупредили о новом законопроекте

Пожилые граждане получат право выбора банка для получения пенсий. Данное нововведение разработала Федеральная антимонопольная служба (ФАС).

По мнению заместителя руководителя ФАС Андрея Кашеварова, новый закон разработан в целях укрепления конкуренции на финансовом рынке. Представители ФАС считают, что пенсионеры вправе сами принимать решение, в каком банке они будут получать пенсионные выплаты. Сделать это можно будет не только в банке, с которым заключен договор у ПФР, но и в любом другом, передает PRIMPRESS.

На данный момент законопроект находится в стадии согласования. По словам Кашеварова, нововведение поможет пожилым людям получать выплаты там, где им это выгодно.

"При выборе банка они смогут исходить из предлагаемых им преимуществ", — сказал Кашеваров.

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Автор: Юлия Яковлева
#законопроект #пенсионеры #выплаты

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