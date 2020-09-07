Российских пенсионеров предупредили о новом законопроекте

Пожилые граждане получат право выбора банка для получения пенсий. Данное нововведение разработала Федеральная антимонопольная служба (ФАС).

По мнению заместителя руководителя ФАС Андрея Кашеварова, новый закон разработан в целях укрепления конкуренции на финансовом рынке. Представители ФАС считают, что пенсионеры вправе сами принимать решение, в каком банке они будут получать пенсионные выплаты. Сделать это можно будет не только в банке, с которым заключен договор у ПФР, но и в любом другом, передает PRIMPRESS.

На данный момент законопроект находится в стадии согласования. По словам Кашеварова, нововведение поможет пожилым людям получать выплаты там, где им это выгодно.