Директор центра им. Н.Ф. Гамалеи рассказал, когда РФ справится с COVID-19

Производство 80 миллионов доз вакцины от коронавируса в год позволит справится с пандемией к лету 2021 года. Об этом сообщил глава Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи академик РАН Александр Гинцбург.

Российскую вакцину признали успешной множество ученых по всему миру. По словам Гинцбурга, доказательством этого факта является публикация в британском научном журнале The Lancet, передает газета "Известия".

Кроме того, директор центра им. Н.Ф. Гамалеи объяснил, что быстрый срок создания российской вакцины от коронавируса обусловлен долгими годами исследований ученых из РФ в области разработки необходимых для этого технологий.

Он также подчеркнул, что когда пандемия только начинала набирать обороты, ученых, работавших над вакциной против MERS, переключили на борьбу с коронавирусом. Это в свою очередь также поспособствовало ускоренным темпам разработки "Спутника V".