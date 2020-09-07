Трамп использует YouTube в качестве "секретного оружия" против Байдена

Предвыборная кампания на YouTube обошлась избирательному штабу американского президента Дональда Трампа в 65 миллионов долларов. СМИ считают, что глава Белого дома использует видеохостинг в качестве "секретного оружия" против Джо Байдена.

Сумма, о которой идет речь, была вложена в YouTube с июля нынешнего года. Республиканцы размещали на видеохостинге новостные телепередачи, аналитические программы, шоу и высказывания Трампа. Информацией об этом поделилась газета Politico.

Демократы, как отметило издание, также тратят деньги на интернет-пропаганду. Они в основном публикуют на YouTube обычную рекламу. Штаб оппонента Трампа Джо Байдена уже направил на эти цели 33 млн долларов. Часть средств ушла на рекламу в поисковой системе Google.

В августе штаб Трампа разместил на YouTube примерно 900 видеороликов. Представители Байдена – около 100. Канал главы Белого дома опережает соперника по количеству просмотров и числу подписчиков.

Недавно на мероприятии в поддержку Трампа в штате Техас затонули несколько подлодок. На данный момент о пострадавших не сообщается, передает телеканал "360".