Цивилизацию на значительные территории России в свое время принесли украинцы, заявил министр иностранных дел Незалежной Дмитрий Кулеба.

Глава ведомства назвал украинский народ инициаторами развития хозяйства на соседних землях. По словам политика, именно его соотечественники создали ряд российских поселков и городов, а также сделали первые шаги на пути к формированию стабильной экономики, сообщает РИА "Новый День". Кулеба призвал Россию и Украину помнить об этом.

"Цивилизацию на значительную территорию России принесла Украина, принесли украинцы, которые приезжали туда", — заявил Кулеба.

Накануне глава МИД Украины инициировал срочный диалог с российским коллегой Сергеем Лавровым из-за инцидента на территории Донбасса, передает телеканал "360". Дипломат считает, что случившееся стоит расценивать как "провокацию с целью дестабилизации ситуации в регионе".