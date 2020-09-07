Иностранным собственникам жилья в РФ разрешили "прописывать" мигрантов

Федеральный закон, позволяющий иностранным собственникам жилья в РФ регистрировать у себя мигрантов, вступил в силу. В июне нынешнего года этот документ подписал российский президент Владимир Путин.

Принимающей стороной в РФ теперь может выступать гражданин другого государства или человек без гражданства, владеющий жильем на российской территории. Информацией об этом поделилось РИА Новости.

Новый закон также позволяет определенной категории иностранцев не вставать на учет по месту пребывания на срок не больше 30 дней. Это касается участников российской государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, находящихся за границей.