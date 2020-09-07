Кулеба инициировал срочный разговор с Лавровыми из-за инцидента на Донбассе

Обострение конфликта на Донбассе стало причиной инициации срочного разговора между МИД Украины и России. Об этом заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Он уточнил, что поводом к разговору с российским дипломатом Сергеем Лавровым стали "провокации" со стороны "незаконных вооруженных формирований" в зоне операций объединенных сил ООС, которые "привели к смерти одного украинского воина" и ранению другого, передает РИА Новости.

"Это очевидные попытки сорвать режим прекращения огня и создать существенные препятствия для процесса мирного урегулирования в целом", — заявил Кулеба.

Украинский министр подчеркнул, что надеется найти выход из сложившейся ситуации в результате ее обсуждения с главой МИД России.

Недавно стало известно, что Сергей Лавров отправится на Кипр с рабочим визитом. Мероприятие намечено на 8 сентября, передает телеканал "360".