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0:36   7 Сентября 2020
Экономика

Мир может ждать новый экономический кризис

Мир может ждать новый экономический кризис

Новый экономический кризис может обрушиться на мир до конца года. К такому выводу пришли аналитики западного таблоида Bloomberg.

Эксперты считают, что многие страны не смогут удержать позиции, которые были достигнуты в ходе действия поддерживающих мер в условиях пандемии. Сохранение экономики потребует больших финансовых затрат во время отказа от этих мер.

Еще одной причиной кризиса может стать новая волна коронавируса, так как для вакцинации населения понадобится время. США продолжает вести торговые войны с Китаем, что может особенно обостриться перед американскими выборами президента, передает телеканал "360".

Сейчас многие специалисты отмечают подъем экономики. Однако, как считают аналитики, уже скоро за ним может последовать очередной спад.

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Автор: Ирина Большунова
#кризис #экономический кризис #коронавирус

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