Захарова задала ряд вопросов МИД Германии по ситуации с Навальным

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас недавно заявил, что Берлин одобрил запрос правовой помощи по делу российского блогера Алексея Навального. На данное сообщение отреагировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат поинтересовалась, почему внешнеполитическое ведомство ФРГ позволяет себе делать какие-либо заявления, "тем более с обвинительным уклоном" тогда, когда обследование Навального еще не завершено, передает РИА Новости. Также Захарова удивилась, что о расследовании диагнозов блогера начали говорить политики, а не врачи и сотрудники правоохранительных органов.

Кроме того, она отметила, что до сих пор не начался обмен информацией между российскими и немецкими специалистами. Формальный запрос о сотрудничестве был направлен еще в августе. В связи с этим Захарова заподозрила Германию в "двойной игре", передает телеканал "360".

"Почему не началась практическая работа специалистов, которые компетентны в этом вопросе, а идет подмена экспертных заявлений политическими лозунгами", — написала Захарова в Facebook.

Блогер Алексей Навальный был срочно госпитализирован 20 августа в Омске. Врачи диагностировали ему нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Через два дня, блогер был переведен в берлинскую клинику "Шарите".