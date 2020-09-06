Финал WorldSkills Russia стартовал в очно-дистанционном формате

Финальная часть VIII чемпионата WorldSkills Russia стартовала 6 сентября. Церемония открытия впервые прошла в очно-дистанционном формате.

Национальный чемпионат по профессиональному мастерству проходит в рамках национального проекта "Образование". В нынешнем году испытать свои силы в соревнованиях решили 2800 участников из разных регионов России.

Движение WorldSkills, как считает заместитель министра просвещения РФ Дмитрий Глушко, "внесло значительный вклад в развитие системы среднего профессионального образования России". Информацией об этом поделилось ФАН-ТВ.

Финальные состязания пройдут по 130 компетенциям. Они разделены на несколько блоков. Речь идет, к примеру, о строительстве и строительных технологиях, творчестве и дизайне, информационных и коммуникационных технологиях.