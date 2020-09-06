Бойцы ВСУ подорвались на мине в Донбассе во время эвакуации из-за пожара

Украинские военнослужащие погибли на минном поле в Донбассе во время эвакуации личного состава из-за возникшего пожара. На мине подорвались два бойца ВСУ.

О гибели бойцов сообщила пресс-служба командования оперативно-тактической группы "Восток". Было отмечено, что они подорвались на "неизвестном взрывном устройстве".

"Во время эвакуации личного состава, обходя очаг огня в "серой зоне", двое военнослужащих из состава Объединенных сил подорвались на неизвестном взрывном устройстве на минном поле противника", – подчеркнули в пресс-службе.

В штабе операции Объединенных сил Украины ранее рассказали о пропаже двух военных во время тушения пожаров в Донбассе. Были начаты их поиски.