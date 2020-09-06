Зрители фильма "Шугалей-2" могут ускорить освобождение россиян из плена

Премьерный показ фильма "Шугалей-2" состоялся на телеканале НТВ. Главный редактор Интернет-издания Politrussia.com Руслан Осташко назвал его "народным хитом".

Фильмы раньше снимали, когда события уже произошли, а действиям героев были даны оценки. В случае с "Шугалеем" все понимают, что история пишется прямо сейчас. Это делает картину уникальной.

"Мы сейчас наблюдаем уникальную для страны ситуацию, когда в поддержку трагичного информационного повода вышел высококачественный художественный фильм, который по сути стал народным хитом", – подчеркнул собеседник издания Nation News.

Осташко считает, что на финал третьей части фильма способны повлиять зрители. Ситуация, по его словам, изменится, если все объединятся вокруг картины и станут задавать вопросы, почему российские социологи до сих пор находятся в ливийском плену.

"Я очень надеюсь, что третья часть фильма будет финальной и счастливой: Максим там появится не в роли замечательного актера Полухина, а лично, уже вернувшись на родину к своей семье", – заявил главный редактор.

Фильмы "Шугалей" и "Шугалей-2" основаны на реальных событиях и рассказывают о судьбе российских социологов, похищенных в Ливии боевиками из радикальной группировки, подконтрольной Правительству национального согласия (ПНС). Максим Шугалей и Самер Суэйфан до сих пор находятся в неофициальной тюрьме, расположенной в Триполи.