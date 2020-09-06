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21:21   6 Сентября 2020
Армия

Пилоты Северного флота РФ на Ту-142 разведали ледовую обстановку в Арктике

Пилоты Северного флота РФ на Ту-142 разведали ледовую обстановку в Арктике

Ледовая разведка была осуществлена российскими пилотами Северного флота РФ над территориями Арктики, сообщили в Минобороны России.

Разведку местности по маршрутам, которые в Арктике используются кораблями и судами арктической группировки российского флота, была произведена экипажами двух самолетов Ту-142, передает издание "Известия" со ссылкой на военное ведомство. Известно, что пилоты провели мониторинг ледовой обстановки в морях, находящихся в российском секторе Арктики, попрактиковались в проходе над территориями без ориентиров и выполнили прочие задания.

Выполнившие разведывательную миссию самолеты Северного флота успешно вернулись в место дислокации после завершения всех поставленных задач, говорится в сообщении Минобороны.

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Автор: Ирина Большунова
#россия #разведка #арктика #ту-142

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