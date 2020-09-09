Facebook и Google блокируют россиян за патриотические настроения

Телеканал «Царьград» подал в суд на корпорацию Google за блокировку своего YouTube-канала с миллионной аудиторией. Ранее американский видеохостинг без объяснения причин заблокировал аккаунт «Царьграда», хотя он не нарушил ни одного правила.

Позже выяснилось, что блокировка произошла из-за введения Минфином США санкций против учредителя канала Константина Малофеева. Уже не в первый раз американская корпорация, работающая в России, получающая прибыль на российском рынке и позиционирующая себя как «интернациональная» компания, работает исключительно по законам США.

Российские жертвы американской цензуры

До «Царьграда» принадлежащий компании Google сервис YouTube методично блокировал и удалял другие российские ресурсы, причем только патриотической направленности. По «спискам Минфина США» в мае был заблокирован и аккаунт Федерального агентства новостей — оказалось, ФАН включено в «список граждан особых категорий и запрещенных лиц» американского министерства. До этого аккаунт ФАН на YouTube блокировался в июне 2018 года.

YouTube-канал и даже Google-почта философа и лидера «Международного евразийского движения» Александра Дугина тоже были удалены без объяснения причин. Такая же участь постигла связанные с ним каналы «Геополитика.ру», «Пайдеума.тв», электронная почта на Google его соратников и не только.

«И моей дочери, моих родственников! Такой тщательной, тотальной, зачистки, как в моем случае, не было ни с кем. <…> Так действует тоталитаризм… Невозможно подать апелляцию, чтобы восстановить канал, в котором более 10 лет моей научной работы. Я выкладывал туда все свои лекции – и в МГУ, и с разных мероприятий. Это был образовательный канал!», — комментировал ситуацию Дугин для «Национальной службы новостей».

В 2018 году «зачистку» российских патриотических СМИ начала корпорация Facebook, удалив в одноименной соцсети и в Instagram аккаунты Федерального агентства новостей. В феврале 2019 года цензуре подвергся канал Russia Today — его проект «In the Now» был заблокирован на Facebook, хотя никаких правил платформы не нарушал.

Интернет-гиганты из США против законов РФ

Роскомнадзор констатирует: пока законодательство РФ не предусматривает механизм защиты пользователей от неправомерной блокировки. С иностранными интернет-корпорациями надо выяснять отношения через суд. Впрочем, требованиям российского законодательства американские интернет-гиганты отказываются подчиняться.

Так, в мае судебные приставы начали взыскание штрафов с Facebook и Twitter за отказ переносить сервера с данными российских пользователей в Россию, ведь в установленные сроки корпорации не заплатили по четыре миллиона рублей, назначенные московским судом, сообщал «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, близкий к Роскомнадзору.

Американские интернет-компании находятся под юрисдикцией США и не имеют юридической регистрации в России, поэтому неизвестно, как приставы будут применять взыскание штрафа.

Заставить Facebook, Google и Twitter следовать российскому законодательству можно только с привлечением МИД и Минюста РФ, но может потребоваться и подтверждение судебного решения американским судом, рассказала директор Института проблем правового регулирования ВШЭ Анна Дупан «Ведомостям».

Как бороться с американской цензурой?

Нет сомнений в том, что политика американских интернет-корпораций — именно цензура, вызванная политическими причинами.

Характерно, что ни одно либеральное СМИ прозападного толка вроде телеканала «Дождь», «МБХ Медиа» или финансируемой Конгрессом США «Радио Свободы» (признано иностранным агентом) от цензуры Facebook, Google и Twitter не пострадало.

«Мы видим сочетание свободы слова и реальности. В реальности все репрессии относятся исключительно к одной стороне политического спектра. А что происходит с другой стороной политического спектра? На YouTube — ничего. Все западно ориентированные социальные сети там любят, уважают и ничего с ними не делают», — говорит публицист и писатель Николай Стариков на своем канале в YouTube.

Например, 9 Мая Facebook удалял посты с фотографией водружения советскими солдатами знамени Победы над Рейхстагом. Якобы были замечены «нарушения нормы сообщества в отношении опасных людей и организаций». После общественного резонанса в компании извинились и отметили — это «ошибка автоматизированных инструментов выявления нарушений». О систематических ошибках «роботов» в Facebook мы писали ранее.

Эти корпорации в последние годы показали истинное лицо и сорвали маску чисто технологических платформ, которыми они хотели когда-то казаться, объясняет замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, политолог Павел Фельдман. Это уже не «чистые технологии» и не база для общения между людьми и распространения информации: в действиях «воротил» Кремниевой долины видны четкие идеологические позиции и, возможно, участие политических кураторов, говорит эксперт.

«Если говорить о США, то соцсети и другие платформы, подконтрольные им, занимают антироссийскую позицию и, как ни странно, антитрампистскую позицию, и в последнее время этого не скрывают. Они откровенно превратились из механизма коммуникации между людьми в машину для пропаганды и для дискредитации того, кто их не устраивает», — поделился мнением Фельдман с корреспондентом «Политики Сегодня».

Необходимо постоянно напоминать международному сообществу о политической цензуре американских корпораций и разоблачать лицемерное пренебрежение основным принципом «американской демократии» — свободой слова, полагает Фельдман. Но главное — создавать альтернативные способы интернет-общения, как минимум, для постсоветского пространства.