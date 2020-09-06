Киев упустил шанс выстроить в РФ "пятую колонну", а США и Евросоюз не предоставляют Украине должного уровня поддержки, заявил дипломат Василий Филипчук.

По его словам, Киев мог распространить в РФ "здоровые зерна", но упустил эту возможность, пишет РИА Новости.

Филипчук считает, что Киеву надо выстраивать украиноцентричную внешнюю политику. США не дали Незалежной то, что могла бы дать сверхдержава, посетовал дипломат. Также Евросоюз, хоть и конструктивный партнер Киева, но не обеспечивает тот уровень поддержки, который соответствовал бы украинским стремлениям, резюмировал Филипчук.