МИД ФРГ заявил о готовности предоставить России информацию о Навальном

Причин не удовлетворять правовой запрос Российской Федерации к Федеративной Республике Германия нет. Об этом заявил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас.

По его словам, Берлин уже давно дал добро на удовлетворение запроса Москвы, однако обследование Навального все еще продолжается и в связи с этим появляются новые данные.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее заявила, что Германия намеренно затягивает подготовку отчета на запрос Генпрокуратуры РФ по инциденту с Алексеем Навальным. По ее словам, власти ФРГ должны быть заинтересованы в подготовке ответа в кратчайшие сроки.