Порт-хаб, построенный на базе бывшего судоремонтного завода «Петропавловская судоверфь», появится в порту Петропавловска-Камчатского. Строительство серьезное — объем инвестиций 8,4 миллиарда рублей.

Проектом порт-хаба занимается компания «Комкон». Сейчас реализуется первый этап: восстановление электроснабжения и инженерных сетей, поднятие со дна затонувших плавучих доков. Возможно, к проекту присоединятся рыбодобывающие компании Дальнего Востока — вопрос об их участии решится после переговоров, сообщает ресурс «Сделано у нас».

Основная «специализация» будущего порт-хаба — рыбный промысел. Сначала начнется строительство холодильного склада емкостью 20 000 тонн для заморозки рыбной продукции, оборот которой составит приблизительно 450 тысяч тонн в год. Также планируется установить рефтерминал вблизи районов ловли тихоокеанских лососей, сельди и минтая в Охотском и Беринговом морях.

На втором этапе стартует строительство судостроительной верфи для обслуживания, ремонта и строительства рыбопромыслового флота. Следующий шаг — завод по переработке рыбы и созданию рыбной продукции.