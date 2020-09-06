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20:23   6 Сентября 2020
Политика

Вассерман раскрыл планы Польши по захвату территории Белоруссии

Вассерман раскрыл планы Польши по захвату территории Белоруссии

Помощь, которая предлагается Западом Белоруссии, не соответствует интересам Минска. Такого мнения придерживается политолог, публицист и интеллектуал Анатолий Вассерман.

Польша неоднократно заявляла о готовности оказать помощь протестующим в Белоруссии. Об этом — в материале ФАН.

"Хотя поляки, конечно, всегда могут сказать, что были движимы лучшими порывами, мол, ничего дурного не имеем в виду, просто хотим защитить невинных. Однако факт того, что Польша хочет любой ценой и любым способом вернуть свои былые владения, очевиден для всех", — заявил он.

Вассерман отметил важность свободы и суверенитета Белоруссии. Но интересы Запада никак не сходятся с этими понятиями. Скорее всего, помощь белорусам от Польши будет заключаться в предоставлении информационной поддержки. Варшава также может предложить бастующим студентам бесплатное обучение в своих вузах.

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Автор: Василий Пименов
#польша #белоруссия #варшава

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