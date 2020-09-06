Вассерман раскрыл планы Польши по захвату территории Белоруссии

Помощь, которая предлагается Западом Белоруссии, не соответствует интересам Минска. Такого мнения придерживается политолог, публицист и интеллектуал Анатолий Вассерман.

Польша неоднократно заявляла о готовности оказать помощь протестующим в Белоруссии. Об этом — в материале ФАН.

"Хотя поляки, конечно, всегда могут сказать, что были движимы лучшими порывами, мол, ничего дурного не имеем в виду, просто хотим защитить невинных. Однако факт того, что Польша хочет любой ценой и любым способом вернуть свои былые владения, очевиден для всех", — заявил он.

Вассерман отметил важность свободы и суверенитета Белоруссии. Но интересы Запада никак не сходятся с этими понятиями. Скорее всего, помощь белорусам от Польши будет заключаться в предоставлении информационной поддержки. Варшава также может предложить бастующим студентам бесплатное обучение в своих вузах.