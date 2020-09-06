Надвигающийся на Японию супертайфун привел к эвакуации 1,6 млн человек

Япония готовится к приближению супертайфуна "Хайшен". Власти готовятся эвакуировать сотни тысяч жителей юга и юго-запада страны.

В воскресенье, 6 сентября, стало известно, что 1,6 млн человек в префектурах Окинава, Кагосима, Кумамото и Нагасаки готовятся к эвакуации. В ближайшее время в этих местах ожидают выпадения около 600 миллиметров осадков и супертайфун "Хайшэнь".

В связи с надвигающейся стихией 6 сентября в Японии отменили более 550 внутренних авиарейсов. Также такие компании как Toyota, Honda и многие другие приостановили свою работу.

Сейчас "Хайшен" находится в Тихом океане. Он движется в сторону Окинавы со скоростью 20 километров в час, пишет телеканал "360".