Регионы России готовы перевести гражданам пособия на детей до 18 лет

Россияне с детьми в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет имеют право на единовременное пособие. Соответствующее решение было принято на региональном уровне в Ивановской и Иркутской областях, размер выплаты составляет 10 тыс. рублей.

Власти российских регионов приняли решение ввести еще одну выплату для поддержки россиян с детьми. Поддержку окажут категории граждан, которой не выделили пособия во время пандемии коронавируса. Тогда деньги предоставлялись детям в возрасте до шестнадцати лет. Теперь выплата в размере 10 тыс. рублей доступна также несовершеннолетним от шестнадцати до восемнадцати лет, пишет PRIMPRESS.

Для получения пособия родителю ребенка следует обратиться в региональное отделение соцзащиты или МФЦ. Дополнительные средства переведут семье вне зависимости от ее дохода.