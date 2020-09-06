Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
19:41   6 Сентября 2020
Экономика

В Минэнерго России назвали сроки восстановления спроса на нефть

В Минэнерго России назвали сроки восстановления спроса на нефть

Мировая экономика начинает восстанавливаться после пандемии коронавируса, что способствует постепенному возвращению к докризисному уровню потребления нефти. О перспективах восстановления рынка рассказал замглавы Минэнерго России Павел Сорокин.

Одним из факторов стабилизации мирового рынка нефти станет постепенное восстановление туризма и авиаперелетов. Основной прирост можно ожидать в скором времени, однако последние 5% от докризисного уровня будут достигнуты через 2-3 года. Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на замминистра энергетики Павла Сорокина.

Дольше всего к прежнему уровню будут возвращаться дорогостоящие поездки и элитный сектор: бизнес-перелеты, командировки и личные самолеты. В западных странах также могут возникнуть трудности с личным автотранспортом. Рост потребления нефти связывают преимущественно с Латинской Америкой и Азией.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ирина Большунова
#россия #энергетика #цены на нефть #минэнерго рф #сорокин

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...