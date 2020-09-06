В Минэнерго России назвали сроки восстановления спроса на нефть

Мировая экономика начинает восстанавливаться после пандемии коронавируса, что способствует постепенному возвращению к докризисному уровню потребления нефти. О перспективах восстановления рынка рассказал замглавы Минэнерго России Павел Сорокин.

Одним из факторов стабилизации мирового рынка нефти станет постепенное восстановление туризма и авиаперелетов. Основной прирост можно ожидать в скором времени, однако последние 5% от докризисного уровня будут достигнуты через 2-3 года. Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на замминистра энергетики Павла Сорокина.

Дольше всего к прежнему уровню будут возвращаться дорогостоящие поездки и элитный сектор: бизнес-перелеты, командировки и личные самолеты. В западных странах также могут возникнуть трудности с личным автотранспортом. Рост потребления нефти связывают преимущественно с Латинской Америкой и Азией.