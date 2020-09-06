Терапевт составил алгоритм для защиты от пневмонии в случае переохлаждения

Сильное переохлаждение может спровоцировать воспаление легких. Своевременное принятие необходимых мер может спасти человека от этого заболевания, уверен врач-терапевт Кирилл Глибко.

Переохлаждение позволяет бактериям проникнуть в легкие и спровоцировать пневмонию, уточнил специалист. По его мнению, сильно замерзшему человеку необходимо немедленно согреться — как изнутри, так и снаружи.

Терапевт советует немедленно принять согревающий душ или ванну, температура воды при этом должна быть максимально высокой, подчеркнул Глибко. После водных процедур нужно надеть теплые носки и укутаться в одеяло, уверен терапевт.