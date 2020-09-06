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19:32   6 Сентября 2020
Армия

Истребители ВВС Израиля имитировали налеты на города в Южном Ливане

Истребители ВВС Израиля имитировали налеты на города в Южном Ливане

Истребители израильской армии вторглись в воздушное пространство Ливана, сымитировав налеты на южные города страны, сообщает издание Al-Watania в воскресенье, 6 сентября.

Ливанские власти уточнили, что израильские летчики на пониженной высоте отрабатывали авианалеты на жилые районы Набатия и Иклим ат-Туффах. Кроме того, интенсивные полеты совершались в городах Сайда и Тир, где находятся лагеря палестинских беженцев, сообщает ТАСС.

Отмечается, что в двенадцати лагерях палестинских беженцев, расположенных на территории Южного Ливана, проживают более 450 тысяч человек.

До этого сообщалось, как войска Израиля 4 августа нанесли авиаудары в районе провинции Эль-Кунейтра на юге Сирийской Арабской Республики. Известно, что израильская армия нанесла значительный материальный ущерб.

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Автор: Василий Пименов
#ввс израиля #ливан #палестинские беженцы

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