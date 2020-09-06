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18:59   6 Сентября 2020
Политика

Неизвестные применили газ около резиденции Лукашенко в Минске

Неизвестные применили газ около резиденции Лукашенко в Минске

Перцовый газ распылен около Дворца независимости в Минске, где находится резиденция белорусского президента Александра Лукашенко. Об этом с места событий сообщил российский корреспондент.

Причина применения газа и источник пока не установлены. Демонстранты отошли в сторону от оцепления ОМОН вокруг Дворца независимости, пишет ТАСС. Участники акции приблизились к правоохранителям, вещество было распылено повторно.

Ситуация в Белоруссии обострилась после президентских выборов. Более 80% избирателей поддержали кандидатуру Лукашенко.

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Автор: Яна Либерман
#минск #белоруссия #лукашенко

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