Неизвестные применили газ около резиденции Лукашенко в Минске

Перцовый газ распылен около Дворца независимости в Минске, где находится резиденция белорусского президента Александра Лукашенко. Об этом с места событий сообщил российский корреспондент.

Причина применения газа и источник пока не установлены. Демонстранты отошли в сторону от оцепления ОМОН вокруг Дворца независимости, пишет ТАСС. Участники акции приблизились к правоохранителям, вещество было распылено повторно.

Ситуация в Белоруссии обострилась после президентских выборов. Более 80% избирателей поддержали кандидатуру Лукашенко.