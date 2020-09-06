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18:38   6 Сентября 2020
Общество

Президент РФ объяснил риск массовых мероприятий во время пандемии

Президент РФ объяснил риск массовых мероприятий во время пандемии

Концерты во время острой фазы пандемии коронавируса были бы слишком рискованными мероприятиями. Так президент России Владимир Путин оценил решение оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева прошедшим летом.

Во время острой фазы пандемии проводить массовые мероприятия — это неоправданный риск, считает российский лидер. Подробнее — в материале ФАН.

"Возможен ли сейчас переход к массовым мероприятиям? Это мы должны спросить у специалистов. Если они считают, что этого делать нельзя, то тогда и не нужно. Этот риск я считаю неоправданным", — отметил президент.

Российский лидер считает неоправданным риск проведения концертов, подвергая опасности артистов и зрителей. Для того, чтобы не растерять квалификацию в таких условиях, лучше проводить репетиции и тренировки для спортсменов, считает Путин.

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Автор: Кристина Мокроусова
#путин #концерты #пандемия

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