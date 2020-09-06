НАТО отрабатывает сценарий авиаударов по России из-за «нервной обстановки»

Истребители НАТО у российских границ теперь не ограничиваются разведывательными полетами. Как сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу, самолеты Североатлантического альянса имитируют нанесение ракетных ударов по России. Такие «тренировки» происходят все чаще и чаще.

«Настораживает больше другое: если раньше <…> была это в основном разведывательная авиация, то сейчас начались регулярные полеты и заходы с тренировкой, имитацией нанесения ракетных ударов», — заявил Шойгу в эфире телеканала «Россия 24».

Так американские стратегические бомбардировщики B52, способные нести ядерные заряды, не обременяют себя дипломатической вежливостью и уважением к границам России. Накануне, впервые за долгое время, они снова оказались у территории РФ.

В последнее время российские истребители регулярно вылетают на перехват разведывательных самолетов и бомбардировщиков Североатлантического альянса, отметил Шойгу.

Еще в июне на частые разведывательные полеты других самолетов ВВС НАТО вблизи границ России обратили внимание не только в Министерстве обороны, но и в МИД РФ. Американские и норвежские истребители появлялись над акваториями Баренцева и Черного морей.

Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин прояснил «Политике Сегодня» причины военного «обострения» в Североатлантическом альянсе. Вероятно, из-за серьезных политических и экономических событий Запад стал относиться к России агрессивнее.

«В последние годы — после возвращения Крыма, из-за претензий Америки и Норвегии в Арктике, из-за происходящего в Белоруссии сейчас, предстоящих президентских выборов в США, проекта «Северный поток — 2» мы наблюдаем нервную ситуацию [в НАТО]. Мы наблюдаем давление на Россию, прежде всего, со стороны США и их союзников. Но вооруженные силы РФ были готовы к этому, прежде всего, ВКС РФ и силы общего назначения», — поделился мнением аналитик.

В начале августа глава Пентагона Марк Эспер сообщил о перегруппировке войск США в Европе. Цель не скрывается: ради продвижения к российским границам и «сдерживания России». По словам Эспера, союзники Штатов по НАТО такое решение полностью поддерживают.

Несмотря на учения НАТО с отработкой огневой мощи худший сценарий развития событий маловероятен, считает Дандыкин. Альянс не будет рисковать и провоцировать военный конфликт: исторические события прошлого показали, что Россия готова жестко ответить на любую открытую агрессию.

«Все это говорит о том, что обстановка тревожная, но нас проверяют определенным методом на стойкость, на профессионализм, щекочут нервы. События из прошлого, из истории, показали, что силовыми действиями Россию не удалось поставить на колени. Военный сценарий — маловероятный. Все будет происходить штатно», — рассказал военный эксперт.

Демонстративные учения НАТО у границ РФ в том числе могли быть своеобразным ответом на недавнее появление российской многоцелевой подлодки «Омск», всплывшей в акватории Берингова моря недалеко от Аляски.

Хоть США открыто не выражали недовольство появлением подводного крейсера у своих границ, но обозначили настороженность этим событием. Как и штатными учениями ВМФ РФ «Океанский щит-2020»: кстати, в ходе них ракетный крейсер «Варяг» отрабатывал стрельбу по целям крылатыми ракетами.

Дандыкин уверен, что в альянсе трезво оценивают военную мощь России. К тому же, отечественный ВПК заметно шагнул вперед за последнее десятилетие. Помимо модернизированного вооружения в НАТО осознают высокий уровень профессионализма армии РФ и положение страны на политической арене.

«НАТО не перейдут грань, которую называют безумием. Российская армия — не та, что была 10–15 лет назад. Это другая армия и совершенно другой потенциал во всех сферах. Пора признать, что Российская Федерация, как субъект международного права, член Совбеза ООН — влиятельная страна с большим вооруженным потенциалом и с ней надо считаться», — полагает Дандыкин.

Военный эксперт напомнил об успешном проведении Армейских международных игр, традиционно проходящих на территории РФ и ее союзников.

«Это знаковый показатель. В играх участвовали десятки государств, которые уважают Россию, ее вооруженные силы, военное мастерство и доверяют нам, как гаранту безопасности», — заключил Дандыкин.

Ранее американские СМИ заинтересовались новой дизельной подводной лодкой, разрабатываемой Россией и Китаем. О том, почему РФ до сих пор вооружается неатомными подлодками, а США — только атомными, читайте в нашем материале.