Глава ОНФ Иванова посетила Сысольский район и узнала о вырубке лесов

Жители Республики Коми не могут купить дрова, а лесопромышленные предприятия разоряются. Председатель исполкома регионального Общероссийского народного фронта Елена Иванова лично разобралась в происходящем.

Лесорубы из поселка Визиндор Сысольского района Республики Коми рассказали, что участки под вырубку отдают монополистам. Местное население не может купить у них дрова. Такая ситуация требует пристального внимания со стороны властей, считает глава районного ОНФ. Республика Коми является одним из самых зеленых регионов РФ, напомнила Иванова и призвала относиться к главному богатству ответственно.

"Если лес — наше богатство, почему мы так безответственно к нему относимся?" — прокомментировала ситуацию представитель ОНФ.

Важнейшей задачей региональных властей является развитие малого и среднего бизнеса, в том числе в сфере лесопереработки. Необходимо искать инвесторов, готовых работать в долгосрочной перспективе. Иванова призвала Правительство Коми выделять участки под вырубку лесов в первую очередь местным жителям, пишет Федеральное агентство новостей.