Президент Чехии: "отравление" Навального не имеет ничего общего с СП-2

Попытки западных политиков связать ситуацию с российским блогером Алексеем Навальным и строительство газопровода "Северный поток — 2" оценил президент Чехии Милош Земан.

Чешский лидер не видит ничего общего в этих вопросах, пишет РИА Новости.

"В интересах всех сторон, включая Россию, чтобы этот инцидент был тщательно объяснен", — заявил он.

Земан рассказа о недавнем визите госсекретаря США Майка Помпео, который рекомендовал местным политикам не сотрудничать с Россией и Китаем. По мнению чешского президента, "дерзость" американского высокопоставленного руководителя не повлияет на возможности Праги участвовать в интересующих проектах.

Блогер Алексей Навальный попал в больницу 20 августа. Спустя двое суток его перевезли в Берлин в клинику "Шарите". Там местные медики якобы выявили в организме пациента отравляющее вещество. Российские специалисты в результате проведенных тестов ядов не обнаружили.