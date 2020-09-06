Малькевич разоблачил схемы мошенников на видеохостинге YouTube
Видеохостинг YouTube пропускает рекламные акции мошенников, которые воруют деньги граждан во время пандемии, заявил глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич.
По его словам, фейки вокруг коронавируса связаны с мошенничеством. Злоумышленники пользуются ситуацией и обманывают доверчивых граждан. Малькевич раскрыл несколько схем мошенников: рассылки о получении выплат, предложения пожертвовать деньги на разработку вакцины, купить таблетки от инфекции. Всегда стоит бдительно относиться к разным предложениям, где требуется предоставить персональные данные или перевести деньги, пишет глава ФЗНЦ в своем TG-канале "Media Малькевич". Также мошенники обманывали тех, кто искал работу — присылали ссылку для онлайн-вебинаров, где надо было указать персональную информацию. Пользователи скачивали программы или переходили по ссылке и пускали на свой компьютер вирус, который помогал киберпреступникам получить важные сведения вплоть до данных банковских карт.