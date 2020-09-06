Украинский "Антонов" покупает двигатели из России в обход санкций

Авиаконцерн "Антонов" закупил восемь газотурбинных двигателей российского производства у компании из ОАЭ, обойдя действующий на Украине запрет на импорт товаров из РФ.

Посредником выступила компания Aerogulf FZC, продавшая украинскому предприятию российские авиамоторы TA18-200-124. Стоимость каждого изделия составила 520 тысяч долларов.

При запрете на ввоз товаров из РФ Украина продолжает закупать российскую продукцию, причем случай с "Антоновым" не единственный. Россия, несмотря на санкции, только по официальной статистике остается в тройке главных торговых партнеров Украины, пишет РИА Новости.

Украинские компании продолжают закупать российские нефтепродукты, природный газ, уголь и другие товары, только делая это через третьи страны. Таким образом взятый Киевом курс на импортозамещение соблюдается лишь формально.