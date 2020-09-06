Адвокат Локшин оценил шансы Ефремова на условное осуждение

Актер Михаил Ефремов, обвиняемый в ДТП со смертельным исходом в Москве, рассчитывает, что суд приговорит его к восьми годам колонии. Прокурор запросил для актера 11 лет тюремного заключения.

Предположительный срок Ефремов назвал во время приватной беседы со своим адвокатом Эльманом Пашаевым, сообщает НТВ. Пашаев же считает, что Ефремову назначат меньший срок — шесть лет лишения свободы.

«Может, без биологии вину признать? Достали. А может расстрелять меня?» — рассуждает Ефремов беседе с адвокатом.

По просьбе «Политики Сегодня» почетный адвокат России, член Адвокатской палаты Москвы Борис Локшин оценил шансы Ефремова на условное осуждение.

«Я думаю, что шансов на условное осуждение нет. Все, что можно было, ему испортил адвокат Пашаев», — отметил Локшин.

Впрочем, актер может рассчитывать на условно-досрочное освобождение. В случае совершения тяжких преступлений документы на УДО можно подавать после отбытия половины установленного срока, но Ефремов может выйти из тюрьмы еще раньше, так как не замышлял убийство, считает почетный адвокат РФ.

«После отбытия одной третьей срока он может претендовать на УДО», — рассказал Локшин.

Как заявил адвокат Пашаев ранее, артист не рассчитывает на мягкое наказание и изначально предполагал, что срок будет большим. Приговор огласят 8 сентября.

3 сентября Ефремов признал вину в автомобильной аварии со смертельным исходом.

Напомним, 8 июня на Смоленской площади около 22 часов вечера внедорожник, за рулем которого, предположительно, находился пьяный актер на большой скорости выехал на встречную полосу и врезался в фургон магазина морепродуктов.

За рулем грузовика находился 57-летний Сергей Захаров из Рязани. Из-за тяжелых травм он скончался в реанимации. Экспертиза обнаружила в крови Ефремова алкоголь — 2,1 промилле (примерно одна бутылка водки). На заседании 5 августа актер не признавал свою вину, объяснив это беспамятством из-за опьянения в момент аварии.