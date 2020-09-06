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16:06   6 Сентября 2020
Экономика

ПФР готов перевести семьям с детьми 15 тысяч рублей в рамках господдержки

ПФР готов перевести семьям с детьми 15 тысяч рублей в рамках господдержки

Программа поддержки российских семей с детьми будет действовать до конца сентября. В Пенсионном фонде напомнили о правилах оформления единовременной выплаты, которая составит 15 тысяч рублей.

Получить государственную помощь смогут все россияне с детьми, которые ранее не обращались за субсидиями. Проект социальной программы учитывает необходимость направить гражданам единовременные выплаты для поддержки во время пандемии коронавируса. Запросить деньги можно до 1 октября текущего года, напоминает "Конкурент".

Размер выплаты зависит от возраста ребенка. Детям до трех лет полагается 15 тыс. рублей — во время самоизоляции они начислялись по 5 тыс. рублей каждый месяц. Отмечается, что получить деньги от государства можно один раз.

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Автор: Василий Пименов
#россия #пфр #социальная политика #поддержка семей

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