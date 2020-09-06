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15:59   6 Сентября 2020
Происшествия

ОМОН разнимал дерущихся в центре Брянска футбольных фанатов

ОМОН разнимал дерущихся в центре Брянска футбольных фанатов

Футбольные фанаты устроили потасовку в Центре Брянска. Чтобы разнять дерущихся, на место происшествия приехала полиция и ОМОН.

Происшествие случилось вечером 6 сентября на улице Дуки около дома № 3. Фанаты команд "Динамо" и "Спартак-2" устроили массовую потасовку. Видео с дракой попало в социальные сети.

Очевидцы рассказали, что драка была серьезной и не обошлась без пострадавших в ней. На место потасовки прибыли сотрудники правоохранительных органов, а также ОМОН. Они угомонили футбольных фанатов и отвезли всех участников побоища в полицейский участок. Обстоятельства произошедшего выясняются. В отношении злоумышленников выбирается мера пресечения.

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Автор: Руслан Неглинный
#драка #брянск #футбольные фанаты

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