Харьков должен стать столицей украинской промышленности. Такого мнения придерживается президент Незалежной Владимир Зеленский.

Украинская власть должна справиться с задачей и сделать из Харькова столицу оборонной промышленности, машиностроения и IT-технологий. Об этом президент Украины написал в Telegram-канале.

"Харьков часто называют студенческой и научной столицей. Наша задача — сделать регион еще и столицей оборонпрома, машиностроения и IT, своеобразной украинской Кремниевой долиной", — заявил он.

Зеленский с уверенностью добавил, что регион будет продуктивно развиваться. Украинская власть рассчитывает, что через несколько лет ситуация в этом городе действительно изменится к лучшему.