СМИ рассказали о нервных срывах Терезы Мэй после бесед с Трампом

15:56 6 Сентября 2020Политика
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Харьков должен стать столицей украинской промышленности. Такого мнения придерживается президент Незалежной Владимир Зеленский.
Украинская власть должна справиться с задачей и сделать из Харькова столицу оборонной промышленности, машиностроения и IT-технологий. Об этом президент Украины написал в Telegram-канале.
"Харьков часто называют студенческой и научной столицей. Наша задача — сделать регион еще и столицей оборонпрома, машиностроения и IT, своеобразной украинской Кремниевой долиной", — заявил он.
Зеленский с уверенностью добавил, что регион будет продуктивно развиваться. Украинская власть рассчитывает, что через несколько лет ситуация в этом городе действительно изменится к лучшему.