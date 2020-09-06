Вопрос безопасности: Макаренко об ужесточении наказания за массовые акции

Закон в отношении участников и организаторов несанкционированных митингов и провокаций должен быть ужесточен, считает политик Эрнест Макаренко.

Политик и общественный деятель Эрнест Макаренко сообщил, что против людей, которые занимаются организацией несанкционированных митингов, необходимо применять более строгое наказание и ужесточать закон. Беззаконность, по мнению специалиста, только способствует размножению подобных мероприятий, об этом сообщает "НьюИнформ".

"Пора уже серьезно озаботиться вопросом нашей безопасности. Государство обязано не только защищать страну от внешнего врага оружием и армией, но и обязано защищать от врагов внутри, а эти враги все кормятся Западом", — рассказал эксперт.

Макаренко также обратил внимание на то, что многие организаторы несанкционированных мероприятиях просто уходят от ответственности. Он подчеркнул, что власти обязаны защищать своих граждан не только от внешней угрозы, но также и от людей, которые устраивают беспорядки внутри страны.