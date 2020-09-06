«Шугалей- 2» открыл истинное лицо терроризма

Героизм и отвага российских ученых в борьбе с терроризмом в Ливии, их страдания в плену боевиков, захвативших столицу североафриканской страны… Это — не просто сюжет фильма «Шугалей 2», а реальные события, происходящие прямо сейчас на другом континенте. 6 сентября на телеканале НТВ состоялась премьера фильма «Шугалей-2».

«Политика Сегодня» попросила заведующего кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, военного политолога Андрея Кошкина поделиться первыми впечатлениями после просмотра.

«Тяжело осознавать, что мы смотрим фильм, когда его сюжет продолжается в реальности. Сегодня мы смотрим фильм, который зритель ощущает так, как будто он имеет доступ к тем событиям, которые прямо сегодня происходят в Ливии», — рассказал ученый.

Диалоги в фильме точно характеризуют геополитическую ситуацию — те реальные процессы, которые происходят в мире, отмечает эксперт.

«Особенно характеризуются технологии террористических банд. Например, в фильме говорят о технологии, когда террористы уничтожали мирное население, а потом списывали это на одну из политических сил, действующих в стране. «То же самое мы делали в Косово», — говорят они, «то же самое делаем и в Ливии». Силы, противоборствующие России, хотят выдать Максима за русского шпиона, чтобы «раструбить» о «вмешательстве» России на Ближнем Востоке. Для этого используется технология информационных войн. И очень важно, чтобы молодежь и, в целом, россияне это понимали», — говорит Кошкин.

В фильме раскрывается лицо терроризма, констатирует собеседник ПС.

Люди, которые хотят строить «всемирный халифат», глубоко заблуждаются. Особенно запомнился Кошкину момент, когда главный герой в фильме объясняет одному из террористов: «ты не великий воин, а всего-навсего наемник». В этом и есть истина.

«Завтра на лекции я буду рассказывать студентам про этот фильм. Например, о персонаже, которого используют в качестве информационного диверсанта. В условиях информационной войны рассматриваются определенные технологии: например, создание фальсифицированной переписки в любом из телефонов. И это является одним из достоверных фактов», — поделился впечатлениями политолог.

История российских социологов, отраженная в киноленте, отнюдь не воображение сценаристов. Больше года российский социолог Максим Шугалей и его переводчик Самер Суэйфан находятся в плену у боевиков Триполи, подконтрольных так называемому Правительству национального согласия Ливии (ПНС).

Весной 2019 года социологи приехали в страну по официальным документам с целью изучения общественного мнения ливийцев. Россиян похитили и бросили в тюрьму «Митига», переоборудованную боевиками из некогда бывшего гражданского аэропорта. До сих пор, несмотря на усилия российских дипломатов, боевики ПНС так и не освободили граждан РФ, а обвинения социологам даже не предъявлены. Дома Максима Шугалея ждет жена и маленький ребенок.

Весной 2019 года социологи приехали в страну по официальным документам с целью изучения общественного мнения ливийцев. Россиян похитили с целью политических манипуляций и бросили в тюрьму «Митига», переоборудованную боевиками из некогда бывшего гражданского аэропорта. До сих пор, несмотря на усилия российских дипломатов, боевики ПНС так и не освободили граждан РФ, а обвинения социологам даже не предъявлены. Дома Максима Шугалея ждет жена и маленький ребенок.

Несправедливость в отношении россиян и фильм, снятый с целью привлечь внимание к ситуации, в которой они оказались, не оставили равнодушными журналистов, общественных деятелей, блогеров… О второй части киноленты высказывался историк Николай Стариков, публицист Мария Бутина, блогер и дочь пресс-секретаря президента РФ Елизавета Пескова, а также многие другие публичные личности.

Некоторые эксперты считают, что фильм «Шугалей 2» поспособствует созданию общественного резонанса вокруг ситуации с похищением и незаконным удержанием россиян в Ливии. Так востоковед Андрей Онтиков уверен, что вторая часть нашумевшей ленты привлечет еще больше внимания к тяжелому положению Шугалея и Суэйфана.