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15:12   6 Сентября 2020
Армия

Шойгу сообщил об участившихся полетах авиации НАТО возле границ с Россией

Шойгу сообщил об участившихся полетах авиации НАТО возле границ с Россией

Полеты военной авиации стран Североатлантического альянса с имитацией нанесения ракетных ударов по территории России в последнее время значительно участились. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Глава оборонного ведомства отметил, что ранее регулярные полеты авиации стран НАТО осуществлялись в основном с использованием самолетов-разведчиков.

"Сейчас начались регулярные полеты и заходы с тренировкой, имитацией нанесения ракетных ударов, в том числе с применением большого количества самолетов", — заявил Шойгу.

Также министр напомнил о недавнем полете ядерных бомбардировщиков В-52Н ВВС США над Балтийским морем. Тогда на перехват самолетов были подняты российские истребители Су-27.

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Автор: Кристина Мокроусова
#россия #нато #шойгу #авиация

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